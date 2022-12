Venezia, acqua alta all’alba di venerdì 16 dicembre: Mose alzato

Alle 23.30 di giovedì 15 dicembre è previsto il sollevamento del Mose per far fronte alla marea di 120 cm prevista alle 4.15 al Lido e ai 118 in previsione a Chioggia.

Sarà la quarantaquattresima volta che il Mose proteggerà Venezia e isole dal 3 ottobre 2020, giorno in cui fu messo in azione per la prima volta.

Per ogni sollevamento nella stagione 2020-2021, i costi sono stati pari a 272 mila euro. Per la stagione 2021-2022 invece sono scesi a 211 mila euro.

La diminuzione è legata all'efficientamento delle procedure. Un meccanismo ormai rodato che ha consentito più volte di salvare la laguna in questo autunno all’insegna del maltempo.