Era l’uomo più anziano del Veneto: muore a Mira a 108 anni e sei mesi Angelo Canton

E’ morto all’età di 108 anni e sei mesi Angelo Canton l’uomo più anziano del Veneto . Nonno Angelo risiedeva a Mira , ma era originario di Cartura nel Padovano dove era nato nel 1914 , prima cioè che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale. Era ovviamente anche l’uomo più anziano dell’area metropolitana di Venezia . Risiedeva a Mira Porte in via Città Giardino dove abitava con il figlio e la nuora. A spiegare chi fosse nonno Angelo è il figlio Maurizio. «Mio papà era nato nel padovano a Cartura e poi si era trasferito a Bovolenta, a Fiesso e infine a Mira. Nel corso della sua vita ha fatto tantissimi lavori. Con suo papà gestiva un negozio di alimentari e aveva fatto il fornaio . E’ stato chiamato a fare la Seconda Guerra Mondiale. Ha combattuto in Jugoslavia ed in sud Italia quando sono sbarcati gli Alleati ed è stato fatto prigioniero. Dopo la guerra si è sempre dedicato alla famiglia. Adorava i nipoti. Fino all’età di 101 anni andava in montagna a fare le sue passeggiate, una passione che ha sempre coltivato nel corso del tempo»-

Nonno Angelo era anche un fervente credente. «Fino a qualche anno fa – racconta la nuora Franca – andava a piedi a messa. La sua salute, va detto, è sempre stata ferrea . Non ha mai sofferto di problemi particolari e quello è che ci ha sempre raccontato è di non aver mai preso medicine in vita sua. Mangiava in modo sano ed equilibrato. Sua moglie purtroppo, è morta circa 15 anni fa. A causa di alcune brutte cadute nel corso degli ultimi 2- 3 anni la sua salute si era fatta un po’ precaria ma nonostante tutti i problemi, era sempre riuscito a risollevarsi. Oggi purtroppo è mancato. Aveva una grande fiducia e ottimismo nella visione delle cose». I funerali di Angelo Canton si terranno martedì 20 dicembre alle ore 15 nella chiesa di San Marco Evangelista a Mira Porte: Lascia il figlio Maurizio , la nuova Franca , i nipoti Nicola Giulia Francesco e Sara e i pronipoti Edoardo, Anna ,e Emma, Evelyn. Dopo l’estremo saluto sarà sepolto nel cimitero di Gambarare.