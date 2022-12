Chioggia, vietati fuochi e botti di Capodanno: chi sgarra pagherà fino a 500 euro

Stop a tutti i botti rumorosi per le festività natalizie. Il sindaco Mauro Armelao ha firmato l’ordinanza per vietare tutti i fuochi d’artificio di capodanno, a eccezione di fontane e simili che non fanno alcun tipo di scoppio. Un provvedimento dettato dalla volontà di evitare incidenti, causare disagio agli animali e provocare montagne di rifiuti nelle strade e nelle piazze.

Il provvedimento vieta nel periodo dal 19 dicembre all’8 gennaio 2023, su tutto il territorio comunale, l’uso di articoli pirotecnici a effetto scoppio e l’uso di articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, soprattutto in prossimità di cassonetti dei rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, sterpaglie e depositi di legname. Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro.

«Quest’anno ho deciso di vietare completamente i veri botti di capodanno», spiega il sindaco, «e ho pensato ai nostri amici pelosetti che in tanti casi “muoiono” dalla paura, a volte scappano dalle case per cercare rifugio provocando anche incidenti stradali. Ora la polizia locale e le forze di polizia avranno uno strumento per sanzionare chi trasgredisce. Per chi ama i fuochi, ci sarà lo spettacolo suggestivo che proporremo dalla spiaggia, facendo divertire tutti e in sicurezza perché le case distano molti metri. Fuochi e festa di piazza, così i nostri giovani possono restare in città senza percorrere tanta strada rischiando di fare incidenti. Chioggia deve essere attrattiva sempre tutto l’anno».

Lo spettacolo verrà proposto alla mezzanotte della notte di San Silvestro dopo il conto alla rovescia a cura di Wonder Company 2K23 che animerà la festa di radio Company in piazza Italia con musica dal vivo. Il countdown sarà arricchito da spara coriandoli e spettacolo laser, a partire dalle 22 fino alle due. I lavori di montaggio del palco sullo spicchio di rotonda adiacente al boulevard di piazza Italia inizieranno alle 7 del 30 dicembre.