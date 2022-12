Blitz per il clima sul ponte della Libertà a Venezia, gli attivisti portati via dalla polizia

Il gruppetto degli attivisti del clima di Ultima generazione armato di striscioni e catene doveva entrare in azione alle 7.30, ma visto che sul Ponte c'era già coda anche senza la protesta, ha atteso che la situazione si normalizzasse per poi attuare il blitz. Studenti e lavoratori, una decina, tra cui un veneziano uno studente nella città lagunare e gli altri provenienti da varie parti del Veneto, si sono piazzati all'imbocco, sedendosi a terra. Gli attivisti dopo trenta minuti sono stati portati via dagli agenti di polizia, intervenuti sul posto per ripristinare la viabilità sul ponte, dopo le proteste degli automobilisti. Saranno tutti denunciati (video Zaffaia, Interpress)

00:43