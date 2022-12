Tranciata una condotta del gas, Triestina chiusa e disagi

Lavori in corso in via Calvecchia a San Donà, gli operai tranciano un condotta del gas. Mercoledì sera intorno alle 18.30 la improvvisa fuga di gas ha messo tutti in allarme. Gli operai stavano lavorando alla posa di un cavo dell’Enel quando la condotta è stata inavvertitamente tranciata. Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e i tecnici della Serenissima Gas subito al lavoro.

La Triestina è stata chiusa dalla rotatoria del centro commerciale fino al Ponte Alto ai confini con il territorio di Ceggia.

La statale a Calvecchia è stata chiusa con molti disagi per il traffico deviato verso la bretella per Noventa.

«Un altro guasto che si poteva evitare», protesta Diego Paludetto, assieme ai residenti, «già siamo rimasti senza telefono per giorni mentre erano in corso i lavori per la fibra ottica e adesso anche il gas».

Disagi anche in mattinata per una sospetta fuga di gas, mercoledì mattina, anche in via Forlanini dove i residenti si sono svegliati avvertendo un odore acre molto forte che ha messo tutti in allarme. La perdita è arrivata dalla conduttura lungo strada, nella immediata periferia della città. Gli operai hanno lavorato sin dalle prime ore del mattino alla riparazione. L’intervento è seguito alla segnalazione di un cittadino che sentiva il forte odore di gas e ha subito telefonato.

«L’odore di gas era davvero sospetto e abbiamo avuto paura soprattutto che si verificassero delle esplosioni», raccontano in via Forlanini, «ma appena abbiamo chiamato i tecnici del gas hanno subito preso in carico l’intervento». Sono giunte sul posto diverse squadre della Serenissima Gas che hanno effettuato degli accurati controlli e lavorato l’intera giornata per mettere in sicurezza la conduttura fino a quanto è stata messa definitivamente in sicurezza ed è scomparso totalmente l’odore segnalato in mattinata.