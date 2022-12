Campioni di Vita, la prima tappa italiana si è svolta a Mestre

Oltre 500 studenti delle superiori per la prima tappa italiana di “Campioni di Vita”. L’incontro si è svolto questa mattina al teatro Corso di Mestre. Presentatore d’eccezione è stato Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di pallavolo ribattezzata “Generazione Fenomeni” e attuale commentatore televisivo.

A raccontare la loro esperienza di sport e di vita sono stati Oney Tapia, medaglia di bronzo ai recentissimi Giochi Paralimpici di Tokyo nel getto del peso e nel lancio del disco per non-vedenti, oltre alla velocista Oxana Corso, argento Mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità. Special guest della giornata anche la leggenda del tennis Adriano Panatta.

«Lo sport», dice Tapia, «mi ha sempre aiutato a sentirmi più in equilibrio, a essere più forte e autonomo in ogni sfida che mi trovo ad affrontare. Dopo l’incidente che mi ha fatto perdere la vista ho acceso una nuova luce nella mia vita e ho deciso di farlo seguendo la mia passione più grande: lo sport. Ciascuno di noi ha un talento nascosto che spesso tende a rimanere tale: la tenacia. Con la forza di volontà e con l'ottimismo si arriva ovunque anche se si incontrano ostacoli grandi e difficili da superare e non bisogna avere paura di raccontarsi con autenticità».

[[(Video) Campioni di vita: a Mestre c'è Lucchetta con i ragazzi delle scuole]]

«Non è mai facile raggiungere i traguardi che ci prefiggiamo», spiega Corso, «tramite la mia esperienza personale posso assicurarvi che credere in sé stessi, avere un sogno, rende tutto più facile, anche il raggiungimento di vittorie insperate. Non sentitevi mai diversi: alla fine, se ci pensate, siamo diversi da chi? In realtà da nessuno di reale, solo dell'idea che ci facciamo di ciò che vorremmo essere, ed è solo colpa nostra se ci lasciamo influenzare dal pensiero di "perfezione" che ognuno di noi richiede a sé stesso. Servono coraggio e determinazione. Il resto arriva».

“Campioni di vita” è un’iniziativa promossa da RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo, pensata per trasmettere ai giovani, attraverso la metafora dello sport e in particolare della competizione paralimpica, i valori più importanti nella vita di un individuo.

Nel 2023 il tour toccherà altri quattro capoluoghi italiani, Napoli, Firenze, Genova e Palermo.