Lo spettacolo del passaggio delle gru sopra l'oasi Paliaga a Ca' Noghera

Tra le 350 e le 400 gru, a gruppi, sono passate sopra l'oasi Paliaga, all'altezza di Ca' Noghera, lunedì pomeriggio, distinguendosi per il gran baccano che fanno. Non c’è nessuno che produca più rumore delle gru in volo. Ecco perché sono riconoscibili e non possono essere scambiate con altre specie di uccelli. "La migrazione è quasi terminata" spiega l'ornitologo Alessandro Sartori, autore del video, "perché di solito migrano da metà ottobre a metà dicembre, anche se alcuni esemplari si fermano a svernare dalle nostre parti, di solito provengono dall'Europa nord-orientale, ossia Scandinavia e Russia. Un tempo nidificavano anche da noi, le ultime coppie nidificanti risalgono al secolo scorso in Veneto Orientale, d'altronde Portogruaro è un toponimo chiaro". Inconfondibile non solo il rumore delle gru in volo, che non stanno mai zitte un attimo, ma anche la tipica forma a V dei gruppi migratori. (m.a.)



00:05