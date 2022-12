Venezia, incassa i soldi dei biglietti di Actv-Avm per cui lavorava: maxi sequestro per l’ex dipendente infedele

Si sarebbe appropriato dei contanti frutto della vendita di biglietti di trasporto pubblico, senza riversarli nelle casse di Actv-Avm, municipalizzata per cui lavorava.

Sequestro preventivo per equivalente fino all’ammontare di 114.029,50 euro nei confronti di un ex dipendente denunciato per peculato.

La Procura della Repubblica di Venezia ha delegato i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia all’esecuzione di un’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente firmata dal gip.

L’indagine, avviata a seguito di denuncia-querela presentata dalla municipalizzata per fatti risalenti al 2019, avrebbe riscontrato che i titoli di viaggio venivano affidati in conto vendita a strutture ricettive convenzionate con la società municipalizzata e che il relativo controvalore, ritirato dall’ex dipendente dopo la vendita dei biglietti, veniva da questi trattenuti a titolo personale, anziché essere versato nelle casse societarie.

Actv-Avm ha provveduto a licenziare il dipendente infedele.

Nell’ambito del medesimo contesto investigativo è stata segnalata all’autorità giudiziaria un’altra persona per il reato di ricettazione: avrebbe ricevuto una parte del denaro oggetto del peculato (pari ad oltre 40 mila euro) mediante versamenti sul proprio conto corrente bancario e carte postepay a lui intestate.

Un altro caso al Casinò di Venezia

C’è un altro caso su cui stanno indagando le forze dell’ordine, lo ha rivelato il sindaco Brugnaro: si tratta di un dipendente del Casinò scoperto mentre rubava le mance dei giocatori. Per il dipendente scatterà ora un procedimento disciplinare.