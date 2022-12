Problemi di salute e mancato ricambio dei volontari, salta il presepe vivente di Annone

Annullato per il 2022 il presepe vivente di Annone Veneto. La decisione era nell’aria, ma in questi giorni è diventata ufficiale. L'ultima edizione risale al 2019. Purtroppo sono subentrati, dopo due anni di pandemia, una serie di problemi. Alcune delle persone che sono parte attiva nell'allestimento del presepe sono reduci da problemi di salute. Non essendo completamente in forma si è preferito rinunciare, anche perchè mancano i ricambi ai vertici.

Il presepe di Annone Veneto richiede una preparazione minuziosa di mesi. Bisogna progettare il villaggio, allestirlo, contattare il parroco, organizzare le riunioni, contattare più di 50-70 figuranti, e chiedere la disponibilità di fornisce il bestiame e i prodotti ittici per una riproduzione fedelissima del villaggio di Nazareth, affittare i costumi e le corazze.

La decisione non è maturata per problematiche economiche. La località resterà priva di un evento di grandissimo richiamo, che ogni volta fa affluire più di 2-3000 persone. A soffrire saranno anche le vicine attività commerciali, come quelle di Pravisdomini e Pramaggiore, che grazie al via vai di visitatori del presepe fanno sempre incassi da capogiro nei giorni della rappresentazione.