Omicidio di Chioggia, il sindaco Armelao proclama il lutto cittadino

«Si è trattato di un gesto che non trova commento, non ci sono parole per descrivere quello che provo. Adesso si tratta di essere vicini come città ai parenti del signor Paolo Marangon. Come Amministrazione abbiamo proclamato il lutto cittadino il giorno del funerale per dimostrare la nostra vicinanza e quella dell’intera comunità di Chioggia». Così il sindaco di Chioggia Mauro Armelao dopo la notizia della morte del pensionato aggredito in via Alga nella serata di sabato.

Aggressione a Chioggia, morto il pensionato pestato marta artico e roberta de rossi 13 Dicembre 2022 marta artico e roberta de rossi

«Per il resto la giustizia farà il suo corso e spero che ci sia la certezza della pena. Chioggia non è questa, Chioggia è una città viva e ospitale», prosegue il sindaco leghista, «La violenza va sempre condannata, senza se e senza ma. Quanto accaduto va a macchiare l’anno stupendo che la nostra città ha vissuto».

Il primo cittadino pensa ora a quali risposte dare a una città che chiede tranquillità ed a una comunità sconvolta per l’accaduto. «Dopo un'attenta valutazione assieme agli uffici comunali competenti, prenderemo in esame ogni possibile azione in nostro potere per dare risposte ai cittadini che chiedono maggiore sicurezza e tranquillità nella zona», conclude il primo cittadino, «La situazione in quella palazzina si trascina ormai da più di 30 anni, frutto di scelte che giudico sbagliate e che ora ricadono sui cittadini incolpevoli e sull'amministrazione comunale».