Caro bollette, stanziati tre milioni di euro per le famiglie di Venezia

Il Comune di Venezia ha stanziato ulteriori 3 milioni di euro in aiuto alle famiglie residenti nel territorio per affrontare il disagio economico e abitativo.

La misura si aggiunge alla precedente, quando la Giunta aveva messo a disposizione un fondo di 1,5 milioni di euro, erogando sostegni economici fino a 254 euro a oltre 6 mila famiglie.

I fondi saranno suddivisi in due bandi da 1,5 milioni di euro ciascuno. Il primo sarà aperto dal 15 al 30 dicembre, il secondo tra febbraio e marzo.

Con questa nuova manovra, ciascun nucleo familiare potrà beneficiare di un aiuto più consistente, fino a 300 euro come rimborso per i canoni di affitto o per le spese di gestione dell'alloggio. Per richiedere il sussidio, oltre a dimostrare di avere un Isee inferiore ai 20 mila euro, sarà necessario allegare le pezze giustificative dei canoni di affitto o, nel caso di casa di proprietà, delle bollette pagate.