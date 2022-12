Qualità della vita, Venezia perde quattro posizioni ma è seconda in Veneto

Venezia perde 4 posizioni nell’annuale classifica della qualità della vita pubblicata dal Sole24ore e passa dalla 16esima posizione del 2021 alla ventesima. In Veneto si conferma la seconda città superata solo da Verona (al 16esimo posto) ma davanti a Treviso (21) e anche a Padova (29). La graduatoria generale vede al primo posto Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. Tra le grandi città Milano è all’ottavo posto.

Per quanto riguarda l’area metropolitana di Venezia tra le sotto-classifiche che contribuiscono a formare la classifica generale ci sono aspetti noti e meno che riguardano la città. Non sorprende, per esempio, che Venezia sia al quarto posto (dopo Milano, Roma e Firenze) per il costo delle case: 4.250 euro al metro quadrato per una casa nuova in zona-semicentrale. Venezia è anche al secondo posto in Italia dopo Rimini per densità di posti letto nelle strutture ricettive ( 158,8 posti letto per chilometro quadrato). Venezia è invece tra le città metropolitane che indossano la maglia nera per i furti in abitazione: con 361 denunce ogni centomila abitanti si colloca alla posizione 104 della classifica. Fanno peggio solo Pisa, Pavia e Ravenna.

Sono 90 gli indicatori statistici alla base dell’indagine, di cui 40 aggiornati al 2022, e presentano una serie di novità: due indicatori sull’inflazione; un pacchetto di indicatori su energia da fonti rinnovabili/riqualificazioni energetiche/consumi energetici; l’indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022; nove indici sintetici inclusi nell’indagine che aggregano più parametri (Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano, Indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, IcityRank sulle città digitali).