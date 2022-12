Vandali al parcheggio della stazione a Meolo, dieci auto scassinate

Con delle pietre raccattate in zona hanno infranto i finestrini e poi, forse con un cacciavite, hanno cercato di forzare le serrature delle portiere. È un vero e proprio raid vandalico quello compiuto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Meolo. Una decina i veicoli scassinati e danneggiati, soprattutto auto, ma nel mirino è finito anche un camion e un furgone.

Un atto vandalico o, più probabilmente, il gesto di qualche sbandato a caccia di spiccioli. Una volta infranti i vetri, infatti, l’autore o gli autori del gesto hanno frugato dentro le auto, portando via qualche oggetto di valore e un borsone e lasciando per terra tappetini delle auto e vestiti.

Il fatto è stato scoperto nella giornata di domenica 11 dicembre, a lanciare l’allarme il titolare di un esercizio commerciale della zona che ha avvisato i proprietari dei veicoli. A loro volta quest’ultimi hanno avvisato i carabinieri che, oltre a raccogliere le denunce, hanno compiuto un sopralluogo.

I proprietari dei veicoli raccontano che in trent’anni di utilizzo del parcheggio mai era accaduto qualcosa di simile. Il sindaco Daniele Pavan ha annunciato che il parcheggio della stazione sarà prossimamente dotato di videosorveglianza. In questi giorni raid contro le auto in sosta in zona stazione erano stati compiuti anche a San Donà e a Gaggio, ma mai con l’interessamento di così tanti veicoli come a Meolo.