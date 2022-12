Mezzi spargisale in azione nella Città metropolitana di Venezia

Una ventina di mezzi spargisale entrano in azione dalle 20 di domenica 11 dicembre per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade viste le temperature sotto lo zero previste nella notte. Diventa operativo quindi il Piano Neve, aggiornato nelle scorse settimane dalla Città metropolitana di Venezia per intervenire efficacemente in occasione di nevicate distribuite sul territorio e garantire una corretta fruizione delle strade durante tutta la stagione invernale onde prevenire la formazione di ghiaccio sui 835 km di strade metropolitane. Le previsioni meteo in una domenica di pioggia

Il Piano prevede una serie di azioni coordinate da parte di tutti i soggetti interessati, a partire dalla Città Metropolitana di Venezia, con il Servizio Viabilità, la Polizia dipendente della Città Metropolitana, il Servizio Protezione civile, le Polizie locali dei 44 comuni della Città metropolitana e gli altri Enti/Società gestori di reti stradali (ANAS, Autovie Venete, Veneto Strade).

Particolare attenzione è riservata a sottopassi, sovrappassi, incroci, curve pericolose e tratti di strada in ombra e vengono effettuati in tutti i casi in cui si prevede l’abbassamento delle temperature che fanno presumere la formazione di ghiaccio.

Come funziona

La fase di attenzione inizia quando attraverso il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto (tramite sms o chiamata) o l'A.R.P.A.V. di Teolo o dalla Protezione Civile Nazionale o l'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura o il Servizio di supporto meteorologico per la gestione della viabilità della Città metropolitana di Venezia (sito web), comunicano le previsioni di possibili nevicate e/o gelate eccezionali nella zona (due/tre giorni prima della previsione dell’evento).

La fase di preallarme inizia dopo la fase di attenzione e prima (24h/12h) dell’inizio delle precipitazioni nevose.

La fase di allarme inizia con l’inizio della precipitazione nevosa oppure con disposizione impartite da parte del Referente di Zona coordinato dal Responsabile dell’U.O. Manutenzione o dal Dirigente.

La fase operativa vera e propria del Piano si attiva sulla base di tali organizzazioni e l’obbiettivo dell’Unità Operativa di manutenzione è quello di intervenire su ogni singola strada entro mezz’ora dall’allertamento delle squadre.

In caso di eventi diffusi su tutto il territorio o su aree vaste, le uscite saranno programmate prioritariamente sui collegamenti dei centri abitati con gli ospedali e le caserme dei Vigili del Fuoco assicurando che le autostrade, le strade statali e regionali siano fruibili. Saranno garantiti comunque gli interventi su tutta la rete stradale di competenza. Sono 36 i terzisti che verranno attivati in caso di neve più altre 8 squadre della Città metropolitana. Per ogni uscita saranno circa 8 le tonnellate di sali che vengono sparsi.

Orari di intervento: Domenica-Giovedi: dalle 21.00; Venerdì e Sabato dalle 22.00: questo per limitare le interferenze con il traffico esistente sulla rete ed evitare che questo trascini via subito il sale sparso, prima che si sia inserito nei pori dell’asfalto. Ogni giro per lo spargimento del sale implica circa 3,5 – 4,5 ore a macchina operatrice per circa 140 km di percorrenza.

I diversi interventi

1. Servizio di spargimento di sali minerali di tipo curativo (principalmente cloruro di magnesio), che segue quello preventivo in modo da impedire la solidificazione della neve attraverso l’azione chimica degli stessi tale da mantenere l’effetto nel tempo della prevenzione;

2. Servizio di sgombero neve mediante la rimozione della neve che ricopre la carreggiata delle strade, attraverso l’impiego di idonei veicoli spartineve.