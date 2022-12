Traffico bloccato a Marghera, in azione i ragazzi di Extinction Rebellion

Nuova azione del gruppo di Extinction Rebellion. Stavolta hanno fermato il traffico ad intermittenza, nonostante pioggia e freddo, a Marghera, in via Paolucci, nei pressi del quartiere Cita. Iniziativa che si è svolta dalle 17.30 e che, come sempre, ha visto gli automobilisti non certo parteggiare per le azioni dei giovani che lottano, in modo sempre non violento, per far emergere la rilevanza del tema dell’emergenza climatica mondiale.

Dalle 10 del mattino gli attivisti si sono riuniti per una sessione di formazione sulle pratiche non violente in una sala della parrocchia della Resurrezione di via Palladio. «La strategia di XR si fonda proprio sulla scienza della nonviolenza e sull’assunto che metodi tradizionali come marce e petizioni non siano uno strumento efficace per ottenere il cambiamento radicale e tempestivo di cui abbiamo bisogno per scongiurare la catastrofe ecoclimatica. Dallo studio “Why Civil Resistance Works”, svolto presso la Columbia University sui movimenti di lotta per i diritti civili del passato, infatti, è emerso che sono stati proprio i metodi della disobbedienza civile nonviolenta ad ottenere i migliori risultati nel produrre un cambiamento a livello societario. Per il gruppo, dunque, la mobilitazione attiva nella disobbedienza civile di una parte importante della popolazione è ciò che serve per rendere la crisi climatica il punto numero uno dell’agenda di governo», spiegano.