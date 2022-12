Botte tra i palazzoni di Chioggia, uomo di 67 anni finisce in ospedale in pericolo di vita

Ricoverato all'ospedale dell’Angelo di Mestre nel reparto Rianimazione, lotta per sopravvivere un signore di Chioggia, P.M. 67 anni rimasto gravemente ferito in un alterco avvenuto nella serata di sabato 10 dicembre nel quartiere di via Alga a Chioggia. L’uomo è in pericolo di vita, ma i medici lottano per salvarlo. L’uomo non è in stato di morte cerebrale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Chioggia ed è massimo il riserbo sulla intera vicenda. Secondo i primi riscontri, l’uomo era in compagnia di una conoscente.

I due sono usciti da una palazzina, pare per andare a mangiare una pizza. In questo frangente l’uomo avrebbe urtato, pare senza alcuna volontà, un giovane che si trovava all’ingresso e che avrebbe reagito violentemente facendolo rovinare a terra, battendo la testa. La situazione è apparsa subito grave, P.M. prima è stato portato all’ospedale di Chioggia e da qui trasferito d’urgenza all’Angelo di Mestre, dove ora lotta per sopravvivere.

(notizia in aggiornamento)