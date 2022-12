Gli irriducibili della Irom Beach sfidano pioggia e freddo per "volare" sull'acqua

Dagli amici appassionati di vento e wind surf ci arrivano queste foto scattate domenica 11 dicembre all'Irom beach di Marghera. Nonostante la pioggia e il freddo con 3 gradi ( però percepiti quasi 4 sotto zero, ci raccontano) alcuni appassionati windsurfisti si sono dati appuntamento per "volare" sull'acqua. Tra le novità, la presenza di un giovane, Tommy col wing foil ( tavola con idro-ali che spingono fuori dall' acqua la tavola, vela gonfiabile per seguire il vento). Obiettivo, fare il verso ai gabbiani, ci spiega Franco Fabbro che ci ha inviato queste bellissime foto