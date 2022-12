Segre vince festival a Berlino e porta il premio sotto le finestre del Comune di Venezia

“Welcome Venice” premiato a Berlino e il regista Andrea Segre porta il premio a Venezia e lo dedica ai cittadini e alle cittadine che resistono. Lo rende noto la rete di Alta Tensione Abitativa, che con Segre, si batte da mesi per una legge che vada a normare le affittanze turistiche. Il film “Welcome Venice” di Andrea Segre ha vinto a Berlino il primo premio della 25^ edizione di “Cinema! Italia!”, festival itinerante del cinema italiano organizzato dall’Associazione Made in Italy con il contributo del Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, i Consolati e gli Istituti Italiani di Cultura operanti in Germania. La cerimonia di premiazione della tournée di Made in Italy si svolgerà la sera dell’11 dicembre a Berlino, presso il cinema Babylon.

Il giorno dopo, lunedì 12 dicembre, il regista Andrea Segre atterra a Venezia e alle ore 15.30 davanti a Ca' Farsetti consegna simbolicamente questo premio alla città di Venezia, alle cittadine e ai cittadini impegnati nella difesa della residenzialità.

«Fa particolare piacere ricevere questo premio a Berlino con “Welcome Venice”, - dice il regista - film dedicato alla grande crisi che Venezia sta vivendo per il calo degli abitanti e il soffocamento causato dalla grande pressione turistica e immobiliare, problema che, per altro, non riguarda certo solo Venezia, ma anche altre grandi città, come Berlino appunto, particolarmente attenta al tema negli ultimi anni». Assieme al regista sotto il Comune ci saranno i rappresentanti delle associazioni di Alta Tensione Abitativa per ribadire che a Venezia il Comune ha la possibilità di regolamentare le locazioni brevi turistiche - al pari del resto dell'offerta ricettiva - mettendo dei paletti a un fenomeno fuori controllo che sta impattando notevolmente la possibilità di trovare un alloggio a Venezia per chi ci lavora o vorrebbe abitarci stabilmente.