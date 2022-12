Furgone esce di strada e resta incastrato sul ponte al Lido di Venezia

Un furgoncino esce dalla carreggiata e resta incastrato e sospeso nel vuoto. E’ quanto successo in via Sandro Gallo al Lido di Venezia nella serata del 10 dicembre. Per cause ancora da accertare, forse una distrazione al volante, il furgone bianco con targa straniera è uscito dalla carreggiata all’altezza della scuola elementare Gabelli, in direzione Santa Maria Elisabetta.

Senza seguire la strada che curvava leggermente a sinistra, il furgone è montato sopra il marciapiede ed ha sfondato le colonne in marmo e il corrimano del piccolo ponte. Per sua fortuna, il mezzo si è appoggiato sul terreno sottostante di un parcheggio privato: se l’incidente fosse capitato qualche metro prima, il rischio di finire in canale sarebbe stato concreto.

Sul posto, insieme agli agenti della polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati per rimuovere il furgone rimasto incastrato. Qualche disagio alla viabilità durante le operazioni dei pompieri.