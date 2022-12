Auto a fuoco a Spinea, fedeli del centro islamico spengono le fiamme

Fiamme a Spinea da un auto in strada, per fortuna senza conseguenze. Poco dopo le ore 19 in via Luneo, per cause ancora da accertare, da un Suv hanno cominciato a uscire le fiamme.

Il conducente è riuscito ad uscire immediatamente dal veicolo senza riportare conseguenze.

In attesa dei vigili del fuoco, subito chiamati per spegnere le fiamme, sono intervenuti con i loro estintori dal vicino centro islamico le persone che in quel momento erano radunate lì in preghiera.

Le cause dell’incendio sono accidentali.