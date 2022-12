Fiaccolata per la sicurezza a Mestre.Matteo D'Angelo: "Isolati non si va da nessuna parte"

Il rappresentante di Altobello in cammino spiega come da soli si può solo cedere alla rassegnazione di non potere migliorare la propria città e poter finalmente vivere meglio. Per questo invita tutti alla fiaccolata per la sicurezza. Videointervista Marta Artico

01:45