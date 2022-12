Fiaccolata per la sicurezza a Mestre. Sergio Firpo: "Occorre fare la rete"

Il rappresentante storico di Altobello in cammino, da sempre in prima linea per la sicurezza, racconta come bisogna agire per non diperdere le forze, riuscendo finalmente ad arrivare a risultati concreti per il decoro e il benessere cittadino, anche in vista della fiaccolata per la sicurezza. Video Marta Artico

