Corteo per la sicurezza a Mestre. La voce delle associazioni: «Fare rete e agire su Comune e Ater»

Quasi una ventina di associazioni unite per riprendersi la città contro mancanza crescente di sicurezza e aumento a vista d’occhio del degrado. E’ stata presentata venerdì mattina in via Piave 74, l’assemblea pubblica in programma martedì 13 dicembre, nel patronato della parrocchia di Santa Maria di Lourdes di via Piave, per concessione del parroco, don Marco Scaggiante, sensibile al problema.

Isolati si perde

Fiaccolata per la sicurezza a Mestre.Matteo D'Angelo: "Isolati non si va da nessuna parte"

“È crescente la preoccupazione di residenti, lavoratori subordinati e autonomi, per lo stato di degrado in cui versano ampie aree della città e per il ripetersi di episodi che rendono la vita quotidiana insicura per cittadini, visitatori, turisti, lavoratori e studenti” hanno detto i tanti rappresentanti dei vari gruppi, comitati, associazioni della città intervenuti ieri da ogni quartiere.

Tutti vogliono tranquillità per lavorare

Fiaccolata per la sicurezza a Mestre. "Noi bengalesi da tempo chiediamo più tranquillità"

"Riteniamo che la situazione sia degenerata per tre motivi: una gestione dell'amministrazione sbilanciata solo sugli strumenti di controllo, mancando però dei presidi fissi in aree maggiormente a rischio; assenza di politiche rivolte all'assistenza e al recupero sociale. E, infine, mancanza di una strategia di rigenerazione urbana”

Da qui l'idea di creare una grande rete che abbracci tutta la città, per far sentire la propria voce e fare proposte costruttive.

Non diperdere le forze

Fiaccolata per la sicurezza a Mestre. Sergio Firpo: "Occorre fare la rete"

Tra i punti maggiormente toccati, la sollecitazione a Comune e Ater affinché intervengano sul patrimonio abitativo pubblico: troppe case vuote, chiuse, troppi poveri e sbandati, ma anche persone bisognose.