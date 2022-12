Alì ristruttura il punto vendita di piazzale Candiani, chiusura dal 9 gennaio 2023

Da giorni la notizia circolava e ora è arrivata la conferma del gruppo Alì Spa. Dal 9 gennaio 2023 chiude per ristrutturazione lo storico punto vendita di piazzale Candiani a Mestre. «L’intervento, che interesserà il negozio per i primi mesi dell’anno, era stato programmato per la primavera del 2020, ma l’azienda veneta aveva rimandato i lavori perché era sorta la necessità di garantire il servizio essenziale a tutta la comunità durante il lockdown e la conseguente emergenza sanitaria da Covid-19», spiega una nota. Ora il restyling può iniziare e durerà alcuni mesi. Previsti interventi di riqualificazione ma anche energetici con la installazione di frigoriferi con recupero di calore del freddo alimentare, dotati anche di porte; luci a led e facciata ricoperta da tavelle foto attive, che secondo l’azienda garantiscono un miglioramento della qualità dell’aria simile a quello prodotto da 11 alberi.

Il cantiere dei lavori sarà allestito con una base d’appoggio in una piccola area compresa nel compendio dell’ex Umberto I, acquistato tre anni fa dalla società della famiglia Canella. «Questo per impedire la chiusura del piazzale al passaggio dei cittadini». E per chi abita in centro e dovrà andare altrove per le spese, Alì Spa annuncia la creazione di una “navetta” gratuita per il trasporto dei clienti al punto vendita di via Sforza (zona Bissuola) e successivamente li riaccompagnerà in piazzale Candiani insieme alla spesa. «Altra modalità è la spesa online su Aliperme.it, gratuita per i clienti del centro di Mestre, dove Alì porta la spesa direttamente a casa del cliente». Ovviamente la notizia della ristrutturazione del punto vendita di piazzale Candiani ha creato dubbi in quanti pressano Alì per presentare il progetto per l’area dell’ex ospedale, il “buco nero” in centro a Mestre. Il sindaco Brugnaro ha annunciato nei giorni scorsi che il nuovo progetto è in arrivo. E dal gruppo si annunciano con l’anno nuovo novità. Maria Laura Faccini di Progetto Comune è tra i dubbiosi . «Ma se ristruttureranno a gennaio il supermercato già esistente, ne faranno poi un altro presumibilmente più grande nell'area ex Umberto I? Ci saranno quindi due supermercati Alì' a distanza di circa cento metri uno dall'altro? Il mistero continua», dice.