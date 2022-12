Giornata della montagna, confronto sulla sostenibilità a Mestre

La montagna sostenibile: a Mestre si è discusso delle prospettive per i territori e gli ambienti montani, venerdì pomeriggio, nel Centro culturale Candiani di Mestre, con la presenza istituzionale dell'assessore comunale alla Promozione del territorio Paola Mar, Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, Alessandro Bonaldo, presidente del CAI di Mestre e Mario Fiorentini, presidente dell’AGRAV, associazione Gestori rifugi alpini del Veneto.

GIORNATA DELLA MONTAGNA

La scelta del 2022 non è casuale: sono infatti trascorsi vent'anni esatti dall'Anno Internazionale della montagna celebrato nel 2002, che portò all'istituzione della Giornata internazione delle montagne, festeggiata in tutto il mondo. Dal Cai di Mestre spiegano: «La montagna è esempio di rispetto della convivenza tra le esigenze dello sviluppo umano e della conservazione di sistemi ecologici frutto della evoluzione di migliaia di anni. I dati ufficiali dicono che le montagne occupano un quarto della superficie terrestre e ospitano il 12% della popolazione e che i cambiamenti climatici li rendono tra gli habitat più minacciati, basti pensare all’elevato aumento dello scioglimento dei ghiacciai o allo spopolamento dovuto alle dinamiche socio/economiche». «Oggi ripercorrevo un documento dell'inizio del 1600, ospitato nell'Archivio di Stato di Venezia, che già ai tempi dava consigli per la montagna sostenibile" le parole di Paola Mar. "La laguna di Venezia è circondata infatti dal suo bacino oscurante, dalle sue montagne, va considerata a partire da esse. Il testo lamentava il timore di frane conseguenti al disboscamento, effettuato tramite incendi. Inoltre affrontava la necessità di conciliare le esigenze dell'uomo e della natura, parlando quindi di gestione ambientale. Anche l'attualità ci pone oggi di fronte alla stessa esigenza». La tavola rotonda, dal titolo “La montagna sostenibile”, è stata condotta dal giornalista Franco Soave e rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”. E' stata organizzata dalla sezione di Mestre del CAI, il Club alpino italiano, insieme all'associazione "Amici di Oliviero Lessi" e all’associazione culturale "Blog Territori e Paradossi" in occasione della Giornata internazionale della montagna, che ricorre il prossimo 11 dicembre. Il 2022 è stato infatti proclamato dall'Onu Anno internazionale dello sviluppo sostenibile delle montagne.

PREMIO LESSI

Tra le organizzatrici dell’incontro l’associazione “Amici di Oliviero Lessi”, che, con la collaborazione della SIS (Società Italiana di Statistica), ha bandito un concorso per la miglior tesi di laurea in Statistica Matematica discussa nell’anno 2021, con un premio per il vincitore di 500 euro. Il premio è andato ad uno studente campano, Rocco Caprio, che studia in Inghilterra. L’associazione è nata per ricordare il docente Oliviero Lessi, con cattedra a Padova (insegnava anche a Bologna), scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale.La premiazione si è svolta domenica 4 dicembre alle ore 18,00 in Piazza dei Signori a Treviso, all’interno della manifestazione denominata “Festival della Statistica”.