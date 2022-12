Aeroporto di Venezia, lavoratori in assemblea con il sindacato Flai

Il Segretario Regionale della Flai del Veneto Vincenzo Nuzzolese, mercoledì 7 dicembre, ha organizzato in una sala nei pressi dello scalo aeroportuale del Marco Polo di Tessera un'assemblea con un numeroso gruppo di lavoratori che operano in aeroporto. Assemblea che ha sancito la decisione di vedere nascere un nuovo sindacato che andrà a dare rappresentanza sindacale, in particolare nel comparto aeroportuale della sicurezza dove molti lavoratori non erano iscritti al sindacato non sentendosi rappresentati dalle sigle tradizionali. Il gruppo dei cosidetti “autonomi” questa estate ha più volte denunciato le difficoltà di lavoro ai varchi di sicurezza del Marco Polo che – come si ricorderà – hanno visto lunghe code di viaggiatori in attesa di imbarcarsi dopo la ripresa in grande stile dei traffici aerei nel post Covid. Ora il gruppo ha scelto di dialogare con la Flai, sindacato indipendente nato nel 2005 da un gruppo di lavoratori aeroportuali che volevano trovare un'alternativa e un nuovo modo di fare sindacato.

«L'impegno, la dedizione e la preparazione sono requisiti imprescindibili richiesti a chi aderisce all'idea che il sindacato sono i lavoratori stessi.

È giunta l'ora di un cambio culturale e sociale di ciò che viene definito tutela dei lavoratori, e tornare ad una consapevolezza di essere partecipi del cambiamento, non solo delegando ma essendo parte attiva», il commento di una parte di lavoratori al termine della assemblea. All’incontro a Tessera hanno preso parte, da Milano, anche il Segretario Generale Andrea Orlando ed il Segretario Esecutivo Stefano Luoni, da Napoli il Segretario Regionale della Campania Gennaro Guida e da Roma l'Avvocato Tiziana Cruscumagna. Nel dibattito sono state affrontate diverse tematiche e criticità che riguardano i lavoratori dello scalo, e il sindacato Flai, spiegano i rappresentanti, «si è reso disponibile ad invertire la tendenza ed affrontare tutte le problematiche rilevate». Ora dopo le festività natalizie si entrerà nel vivo della costruzione del percorso comune.