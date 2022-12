Venezia, lavori in Canal Grande: il ristorante si rifà la terrazza sull'acqua. Ecco come

In occasione dei lavori all'ex imbarcadero e a una parte della riva anche il ristorante Roma, uno tra i più famosi in città, ne approfitta per rifare la terrazza sul Canal Grande, agli Scalzi. Ecco nel video di Paolo Cagnan come vengono estratti i pali su cui poggia la struttura. Da notare come la pare immersa sul fondo sia praticamente perfetta, mentre quella nell'acqua si stata ridotta dall'azione delle teredini.

02:30