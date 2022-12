Venezia, aggressione a un cliente con lo spray al peperoncino, arrestati due giovani

La richiesta di farsi consegnare i soldi, la resistenza dell’uomo e la breve fuga dei giovani. E' avvenuto mercoledì 7 dicembre a Cannaregio, quando un gruppo di tre ragazzi extracomunitari minorenni è entrato in un bar avvicinandosi a un uomo che era intento a consumare al bancone del locale.

Alla richiesta di farsi consegnare i soldi, il cliente di 65 anni non si è fatto però impaurire e ha rifiutato di consegnare quanto richiesto. Uno dei giovani ha così estratto dalla tasca uno spray al peperoncino e lo ha rivolto verso il volto del cliente, spruzzandogli la sostanza urticante direttamente negli occhi.

Nonostante il forte bruciore provato, l’uomo è riuscito inizialmente a bloccare uno degli aggressori che si è liberato solo grazie ad un secondo uso dello spray. I ragazzi si sono così dati alla fuga in direzione della stazione ferroviaria e l’uomo, per nulla scoraggiato dall’aggressione appena subita, ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri fornendo una descrizione dettagliata dei tre soggetti.

Sono scattate immediatamente le ricerche che hanno permesso di riconoscere e fermare gli aggressori anche grazie all’intervento di altre forze di polizia, polizia ferroviaria e polizia locale, mentre i carabinieri nel frattempo erano intervenuti all’interno del bar, dando supporto alla vittima.

Due dei giovani sono stati portati all’istituto penale per minorenni di Treviso e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. Il terzo è stato deferito in stato di libertà e affidato a una comunità di accoglienza del Veneziano.