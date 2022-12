San Donà, anziano travolto sulle strisce pedonali da automobilista ubriaca

Anziano travolto sulle strisce pedonali in via Eraclea attorno alle 17.30. L'uomo, di 89 anni di San Donà è piombato a terra battendo violentemente la testa. La donna 30enne al volante dell'auto è risultata alla guida con un tasso alcolemico di 2.40 grammi litro, quindi ben oltre il limite consentito che è di 0.50 g/l. Si stima che il tasso abbia superato di almeno 4 volte il lecito. L' anziano è stato trasferito immediatamente all' ospedale di San Donà in prognosi riservata. Sul posto la polizia locale per i rilievi.