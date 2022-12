Alessandra Sacco nuova segretaria generale della Fisac Cgil Venezia

Alessandra Sacco è la nuova segretaria generale della Fisac Cgil di Venezia. Il suo nome ha messo d’accordo i delegati riuniti nel VI congresso provinciale della Fisac Cgil di Venezia.

La giornata si era aperta con la relazione della segretaria generale uscente Francesca Salviato, che ha ripercorso i suoi otto anni di mandato, caratterizzati da grandi trasformazioni del sistema del credito, delle assicurazioni e del sistema di riscossione.

Alessandra Sacco lavora per un’azienda del Gruppo Generali, per cui per la prima volta la Fisac sarà guidata da una lavoratrice del mondo delle assicurazioni.

Nella sua relazione programmatica Sacco ha sottolineato, come emerso nel documento politico e nella relazione introduttiva della segretaria uscente, che il settore sarà ancora afflitto da ulteriori riduzioni di organico, non compensate da nuove assunzioni e da adeguate riorganizzazioni aziendali.

Si è poi concentrata sul futuro, sul tanto lavoro ancora da fare. «Le relazioni sindacali» - ha dichiarato «rappresenteranno la spina dorsale del mio mandato. Relazioni in primo luogo con le iscritte e gli iscritti, che si avvicinano a noi mossi dall’empatia e, soprattutto, dalla fiducia, dalla stima e dalla condivisione dei nostri valori, ma anche relazioni con le Controparti datoriali. Sono confronti spesso aspri, sempre orientati però a raggiungere un punto di equilibrio fra le Parti. Infine, le relazioni più importanti: con le delegate, i delegati e le Rsa, che sono in prima linea nell’affrontare le sfide della nostra categoria, un lavoro spesso faticoso che deve portaci sempre di più ad impegnarci insieme, contaminando le nostre esperienze e sapendo che ciò che accade in una banca è senz’altro già accaduto in un’altra, o sta per accadere in un gruppo assicurativo».

«Tutto questo sarà possibile solo se agiremo un modello di condivisione circolare e se attiveremo una catena di valore che deve condurci all’unità della categoria, consapevoli che le diversità dei punti di vista arricchiscono il dibattito e l’agire quotidiano, ma poi devono convergere su una visione comune».