Sand Nativity a Jesolo con il vescovo di Kiev. Le dieci opere di sabbia per un Natale di pace e arte

Martedì in serata il vescovo di Kiev Oleksandr Yazlovetskiy arriva a Jesolo accolto dalla comunità jesolana pronto per l' incontro in Consiglio comunale mercoledì mattina alle 10.30. Sarà con il patriarca Moraglia giovedì 8 dicembre alle 18.30 all' inaugurazione di Jesolo Sand Nativity con la consegna della luce della pace di Betlemme. Le sculture sono terminate, in tutto 10 opere di 14 artisti internazionali che lavorano la sabbia con maestria riproponendo scene del Vangelo e dal libro della Genesi. Immagini evocative per un Natale di arte e di pace nella località balneare. Il vescovo di Kiev sarà anche giovedì mattina alle 10.30 con il parroco di San Giovanni Battista, don Gianni Fassina, al taglio del nastro, con il sindaco e la giunta, al presepe di ghiaccio di piazza I Maggio realizzato dalla Accademia Italiana ghiaccio artistico. (di Giovanni Cagnassi, foto di Claudio Vianello)