Pista ciclo pedonale lungo il Piave, ripristinato percorso di 3 chilometri

In questi giorni sono stati completati i lavori di ripristino di 3 km di percorso ciclo pedonale gestito dal Consorzio Bim Basso Piave. I lavori affidati alla ditta Ecopavi hanno previsto il rifacimento del fondo nel tratto incluso tra il Cinema Cristallo ed il Canoa Club San Donà, inoltre è stata ripristinata la vegetazione (taglio delle ramaglie) che poteva in qualche modo ostacolare la fruizione dello stesso tracciato.

«Questo tratto di pista, sia per l’elevata fruibilità e sia per l'effetto delle piene, era uno dei più rovinati» spiega il presidente del Bim Basso Piave, Valerio Busato «Pertanto i primi lavori di ripristino del fondo si sono svolti qui, e proseguiranno poi ciclicamente in altri tratti di percorso ciclo pedonale, in base alle disponibilità finanziarie».

«Si continua ad investire tutto l’anno sul meraviglioso percorso naturalistico della Piave» conclude Busato «perché questo è fruibile gratuitamente tutto l’anno, a tal proposito invito chi non lo avesse ancora fatto a percorrerlo e a scoprire le suggestioni naturalistiche che offre l’alveo della Piave anche in pieno inverno».