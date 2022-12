Raffiche di vento e marea, Mose di nuovo sollevato nella notte. Oggi picco a 110 centimetri

Mose di nuovo in azione domenica all’alba, per la settima volta da inizio anno. Quarantuno invece i sollevamenti totali, sommando anche i 34 dei precedenti inverni. Domenica sono stati raggiunti 121 centimetri alla piattaforma Acqua Alta del Cnr alle 6.50. Grazie al sollevamento delle paratoie, in città la marea ha toccato i 79cm a Venezia verso le 11, 93cm a Chioggia verso le 7.50.

Una differenza legata soprattutto alle condizioni meteo e del vento, con le raffiche che nel cuore della notte hanno raggiunto diverse decine di chilometri l’ora. Le operazioni sono iniziate alle 2.50 con la chiusura della bocca di Lido e di Chioggia.

Alle 5.30 di mattina è stata invece chiusa la bocca di Malamocco, con un ritardo di quasi tre ore, dunque, motivato dal passaggio di una nave passeggeri proveniente dalla Grecia. Operatività del porto garantita, dunque, come del resto era successo la scorsa settimana quando nonostante i ritardi erano transitate una quarantina di navi per la bocca di porto di Malamocco e poi lungo il canale dei Petroli, ma solo dopo l’abbattimento delle barriere.

Si replica anche nella giornata di oggi, lunedì, quando secondo il Centro Maree sono previsti alle 8.30 110 centimetri, 106 invece a Chioggia. Mose sollevato quindi, anche per prevenire ogni possibile rischio legato alle incognite del vento.

Sulla prosecuzione dei lavori, passi avanti dopo il semaforo verde della Corte dei Conti al 51esimo e al 52esimo atto attuativo, in cui sono previste le risorse (pari a 358 milioni di euro) per concludere l’opera. Si attende invece a breve l’ok per il 53esimo atto attuativo che prevede il piano Europa per le opere compensative (in questo caso si parla di quasi 180 milioni di euro).

La palla passerà ora al Consorzio Venezia Nuova per ottenere le fideiussioni e per far ripartire i cantieri in modo tale da rispettare il cronoprogramma che ha fissato per fine 2023 la data per la conclusione dell’opera. E proprio sulla fine dei cantieri, a tenere banco è la manutenzione delle paratoie.

«Nel progetto del Mose è scritto chiaramente che le paratoie devono essere smontate e revisionate in un cantiere, al massimo ogni 5 anni», spiega l’architetto Fernando De Simone, esperto in ingegneria sottomarina, «circa il 50% di esse, ha superato da anni questo limite. Le leggi della chimica e delle fisica ci dicono che il rischio di rotture sta diventando altissimo. Se prima non verranno effettuate tutte le revisioni, sarà impossibile parlare di collaudo. Iniziando i lavori adesso, il sistema Mose, potrà essere ultimato forse nel 2029. Attualmente per concludere i lavori occorrono almeno altri 2 miliardi».