Dicembre di musica a Mestre, gran finale con il Capodanno targato Virgin Radio

Un grande concerto di Capodanno in Piazza Ferretto a Mestre per festeggiare l'arrivo del 2023. Nella programmazione delle festività natalizie, Piazza Ferretto tornerà il 31 dicembre a riempirsi di musica e divertimento. Ma per tutto dicembre tornerà la musica ad essere protagonista a Mestre.

FESTA DI CAPODANNO

Dalle 22 del 31 dicembre la festa organizzata da Comune di Venezia e Vela è tutta all’insegna del rock con l’arrivo dello staff di Virgin Radio per una festa musicale con il palco montato nella piazza illuminata a festa, tra luminarie, sculture di luce e il grande abete. Protagonisti tre delle voci della radio nazionale. Ci saranno infatti Dj Ringo, Dj Toky e Dj Alteria a scandire la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo, con ospiti di eccezione, all’insegna della musica di Virgin Radio Tv. Con la conduzione di Dj Ringo, il palco di Piazza Ferretto sarà animato da Timothy Rock Cavicchini, già protagonista del celebre programma “The Voice”, che proporrà un divertente live “light” coinvolgendo in stile talent il pubblico presente. Sarà poi il turno di Alteria, una delle dj più note della Radio, che conduce con successo Morning Glory e che ha da poco terminato un tour mondiale con Ian Paice dei Deep Purple. Alteria, che è anche cantante, spazia col suo Dj set dal Classic Rock alla musica attuale. Ringo porterà sul palco di Piazza Ferretto il suo storico programma “Revolver”: personaggio televisivo e radiofonico amatissimo, è direttore artistico e creativo nonché fondatore di Virgin Radio, attualmente conduttore del programma di Italia 1 Drive Up. Negli anni, i suoi Dj set hanno animato i più grandi festival e club italiani precedendo i live degli artisti durante Firenze Rocks, Idays Milano e altre decine di concerti dei più famosi artisti internazionali. Alessandro Toky – un altro Dj storico di Virgin Radio, ma anche produttore e tecnico del suono – animerà i festeggiamenti per il conto alla rovescia per il passaggio dal 2022 al 2023.

FENICE E CORI

Ma la musica in piazza Ferretto questo mese vedrà tanti altri appuntamenti. Sabato 10 dicembre 2022 ore 17 e alle 18 il Concerto corale di Carole natalizie con la partecipazione degli artisti del Coro della Fenice e del Coro Quodlibet diretti dal Maestro Emanuele Pedrini.

Domenica 11 dicembre 2022 ore 16.30 he Curlies Soul Duo . Venerdì 16 dicembre ore 18.00 la Zumba di Natale mentre sabato 17 alle 18 lo spettacolo dei Cafè sconcerto. Il coro del teatro La fenice torna anche domenica 18 dicembre mentre martedì 20 è la volta di Jerry Calà. Venerdì 23 la festa dei tifosi Reyer con la squadra mentre il 26 arrivano i 50 bambini del Coro Pueri Cantores del Veneto. Mercoledì 28 appuntamento con Big Vocal Orchestra e il 29 i Neri per Caso.

LE BANDE IN TOUR

Dal 9 al 30 dicembre, in diverse collocazioni, tornano le Marching Band che si esibiranno nelle piazze delle Municipalità, in via Piave, Via Cappuccina, Corso del Popolo, piazza Mercato a Marghera con una serie di dieci esibizioni al via sempre alle 16.30.