Tombini senza chiusino, pericolo al Piraghetto

Sembra che in queste settimane, per un motivo o per l’altro, i chiusini dei pozzetti e dei tombini, vadano a ruba. Da una parte vengono utilizzati per spaccare vetrate di negozi, porte, accessi ad esercizi pubblici puntualmente messi a soqquadro per poche manciate di euro.

Dall’altra c’è chi segnala la loro pericolosità. al Parco Piraghetto, ad esempio, diversi pozzetti sono senza coperchio, tanto che c’è il pericolo che ci si faccia male: qualcuno potrebbe correndo rompersi una gamba, un animale potrebbe finirci dentro.

E c’è chi avanza anche l’ipotesi che siano stati “rubati” per fare qualche ulteriore spaccata. Da qui la richiesta che siano al più presto ripristinati