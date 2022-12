Federica Vedova rieletta segretaria generale della Filt Cgil di Venezia

Federica Vedova confermata, con il 96%, segretaria generale della Filt Cgil di Venezia. Il voto si è tenuto al Terminal 103 della Stazione Marittima, durante il congresso provinciale della Filt Cgil di Venezia.

Il congresso durato due giorni e ha rappresentato l'atto conclusivo di un percorso lungo il quale si sono svolte 48 assemblee di base, che hanno convolto oltre il 50% degli iscritti, ossia 2.555 tra lavoratrici e lavoratori.

La "due giorni" è stata aperta dalla relazione della segretaria generale uscente Federica Vedova, la prima donna a guidare la categoria, che aveva per titolo: "Tra Acqua Terra e Aria: siamo le persone dei trasporti".

Nel suo intervento, ha toccato le problematiche di tutti i settori seguiti, che nella realtà veneziana hanno un peso notevole e sono cruciali per l'intero sistema economico. Dal trasporto aereo, in grande crisi nella fase pandemica, alla logistica, che invece è in continuo sviluppo; dal trasporto pubblico locale, che sta recuperando il terreno perduto durante l'emergenza sanitaria senza che questo si traduca per il momento in maggiori diritti per i lavoratori, alle attività ferroviarie, dove una presenza sindacale consolidata ha ottenuto negli anni molte conquiste; per arrivare alla portualità, che a Venezia vive enormi complessità ma i cui lavoratori non arretrano mai nel rivendicare dignità e futuro occupazionale.

«Abbiamo molte sfide di fronte e molte vertenze ancora da risolvere» ha concluso Vedova «ma siamo pronti a rappresentare al meglio tutte le iscritte e gli iscritti della Filt di Venezia.La nostra azione sarà collettiva, come si addice a un sindacato e perché le questioni di questo nostro tempo sono così complicate che non possono essere risolte da uomini o donne sole al comando, bensì unendo le forze di tutte le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare».