Amani El Nasif racconta la sua storia di violenza e di rinascita grazie all’amore e alla forza di volontà

Una serata ricca di emozioni quella che si è svolta venerdì nello splendido auditorium di Martellago, grazie ad Amani El Nasif, siriana residente a Bassano, mamma di Vittoria, autrice del libro “Sulla nostra pelle” edito da Piemme, uscito a novembre per sensibilizzare i giovani contro la violenza alle donne.

Una violenza subdola, strisciante, che non ha colore, razza, religione, ma che purtroppo è ancora troppo presente nella nostra società, come nelle altre.

Quello della giovane Amani è il secondo libro uscito. Il primo, Siria mon amour, racconta della sua dolorosa permanenza di oltre un anno in Siria, quando aveva 16 anni, da parenti che le volevano far sposare un cugino con la forza. Un’esperienza che le ha lasciato segni indelebili contro i quali tuttora lotta.

Il secondo la sua rinascita e la volontà di trasmettere il suo vissuto alle giovani generazioni, perché non ripetano gli stessi errori ed abbiano il coraggio di denunciare, ma anche di perseguire i propri sogni. una lettura lucida della società attuale, vista con gli occhi di chi la violenza, l’ha vissuta “sulla propria pelle”

Amani porta in giro per l’Italia un messaggio preciso, fatto di speranza, per combattere la violenza alle donne e fare rete.

L’iniziativa, partecipata, è stata voluta e realizzata grazie all’impegno del Comune, la delegata alle politiche sociali Tatiana Garbin, che ha voluto Amani presente, per raccontare al pubblico la sua esperienza. E ancora l’impegno di Luana Milan e dell’amministrazione. Presente, tra gli altri, il sindaco, Andrea Saccarola.