Vigili del fuoco, domenica 4 caserma aperta a Mirano

I Vigili del fuoco volontari di Mirano in festa, domenica 4 dicembre, aprono la loro sede di via Petrarca in occasione dell'iniziativa “Caserma aperta” con l'obiettivo far conoscere ai cittadini le proprie attività, per la gioia soprattutto dei più piccoli.

Il programma prevede alle 14.30 l'apertura della caserma con l'accoglienza dei visitatori. Alle 15.00 la cerimonia con l'alzabandiera per passare poi alle dimostrazioni pratiche e le simulazioni di intervento. A seguire verranno distribuiti gadget e i calendari 2023 e in serata festeggiamenti finali.

Il distaccamento dei volontari miranesi è nato nel 2006 con il progetto “Italia in 20 minuti” per assicurare interventi nei tempi più rapidi possibile. Nel 2021 hanno coperto 191 turni di servizio operando su richiesta del 115 o in interventi autonomi o a supporto del comando in scenari incidentali complessi.