Cede il tetto del fabbricato, lavori per per metterlo in sicurezza

Cede la copertura del fabbricato a fianco al municipio di Favaro, tra via Altinia e piazza Pastrello, si lavora per riqualificare l’edificio.

Nei giorni scorsi una parte del tetto ha ceduto, cosa che qualcuno aveva anche previsto, dal momento che il fabbricato, dove un tempo si effettuavano i vaccini e successivamente adibito a diversi usi, è chiuso da un bel pezzo, inutilizzato.

«Chiuso da anni, la Municipalità», come spiega il delegato ai Lavori pubblici di piazza Pastrello, Giampietro Trabuio, «avrebbe in seno un progetto per la sua riqualificazione a favore degli abitanti, ma prima deve essere messo in sicurezza».

«Il nostro obiettivo» spiega il delegato «è quello di riconsegnare questo edificio alla città, farne una casa delle associazioni, destinarlo a uso pubblico, nel frattempo abbiamo iniziato l’opera di messa in sicurezza»