Attraversa la strada a Stra, travolto e ucciso da un’auto

Incidente mortale questa sera in via Provinciale nord a Stra poco distante dai confini con il Comune di Fossò. Un’auto una Y, condotta da una donna di 50 anni del posto, verso le 17 ha investito un uomo che stava attraversando la strada.

L’auto stava transitando dal centro di Fossò verso Dolo, a qualche decina di metri dal cavalcavia che si trova sopra il tracciato dell’Idrovia Padova Venezia. Nello stesso momento in cui transitava il veicolo, il pedone, un uomo di 55 anni di origine rumena, residente in zona, stava attraversando.

La Y condotta dalla cinquantenne zona non è riuscita a evitarlo e l’ha investito in pieno . L’automobilista si è immediatamente fermata per prestare soccorso . Insieme a lei si sono fermati anche altri automobilisti. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi sanitari . Sul posto in pochi minuti sono arrivate le ambulanze dall’ospedale di Dolo. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La donna, sotto shock, è stata presa in carico dal personale sanitario Sul posto subito dopo l’incidente sono arrivati anche i carabinieri dalla stazione di Vigonovo per rilevare il sinistro.

Il traffico in via Provinciale nord per 2 ore e mezza è stato regolato con un senso unico alternato .La situazione si è normalizzata solo verso le 19,30 con la rimozione del mezzo e il trasporti della persona deceduta all’Obitorio dell’ospedale di Dolo.