Ancora la banda del tombino in azione a Marghera, una nuova spaccata

Shil Khokan racconta la spaccata in piazzale Giovannacci a Marghera, nel salone Roberta. Il copione è sempre lo stesso: un tombino preso dalla strada, il primo e più comodo, per lanciarlo contro la vetrata dell’attività commerciale. Come spesso in questi casi, molti danni per un bottino misero

02:34