Venezia, il sostituto commissario Fernanda Del Sorbo va in pensione

Venezia, "Grazie perché hai incarnato due sentimenti basilari, onore e disciplina, valori fondamentali della nostra amministrazione". Il questore Maurizio Masciopinto ringrazia Fernanda Del Sorbo, poliziotta, sostituto commissario amatissima, tanto che per festeggiarla sono arrivati in centinaia da tutti i commissariati. E lei ha pianto, felice, scartato regali, ringraziato amici e colleghi e ripercorso le tappe del suo prezioso lavoro in Questura. (video Artico)

02:58