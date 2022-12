Anziano in scooter finisce nel fosso dopo lo scontro con un trattore

Anziano si scontra con un trattore e poi finisce nel fosso. A salvarlo, i vigili del fuoco e il personale del Suem 118. E’ successo attorno alle 12.45 di oggi, 1° dicembre, in via Verdi a Peseggia di Scorzè.

Il trattore si stava immettendo in strada da un campo quando è sopraggiunto l’uomo in scooter che non avrebbe visto il mezzo agricolo. In seguito allo scontro, l’anziano è volato per qualche metro, finendo poi in acqua.

I soccorsi all'anziano

I pompieri hanno collaborato con il personale del Suem e recuperato l’uomo dal fossato che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.