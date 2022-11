Marghera, spaccata al salone della parrucchiera

Ennesima spaccata, questa volta a Marghera, in via Rizzardi. Il ladro o i ladri, hanno preso un tombino che si trovava nei paraggi dell’attività, Arianna Professione Capelli, e hanno letteralmente mandato in frantumi la vetrata d’ingresso.

Poi si sono introdotti all’interno, rubando il fondo cassa. Più il danno che il bottino, visto che all’interno c’erano pochi euro. La titolare l’ha scoperto mercoledì mattina, quando si è recata ad aprire il negozio.

Ma chi abita nel condominio al piano sopra dell’attività commerciale, è stato svegliato dal forte botto nel cuore della notte tra martedì e mercoledì.

I carabinieri hanno poi recuperato il coperchio del tombino, che era stato abbandonato in mezzo alla strada ed era dunque pericoloso.

La titolare: «Poteva andare peggio» commenta «per fortuna non avevano grosse somme. L’anno scorso avevano rotto la vetrina, questa volta la porta».

Il colpo è simile a quelli avvenuti nei giorni scorsi, sia in via Piave che in Corso del Popolo, e non si esclude che dietro lo stesso modus operandi, ci sia anche la stessa mano.