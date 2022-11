Cura e cibo per gatti, fondi per le associazioni animaliste di Venezia: come richiederli

Sedicimila euro per cibo e altre spese per i gatti veneziani. Li ha stanziati il Comune di Venezia e possono essere richiesti dalle associazioni animaliste.

Ecco come fare.

Le spese ammissibili per valutare il contributo riguardano i costi sostenuti per l'acquisto di alimenti, i costi per materiali e servizi utilizzati per la realizzazione delle attività e le spese di trasporto degli animali e dei loro accompagnatori, debitamente documentate.

In ogni caso la somma assegnata proporzionalmente a ogni soggetto sarà concessa nella misura massima pari al 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta per l'attività svolta.

La delibera di Giunta contiene gli indirizzi, i requisiti e i criteri di punteggio per l'emanazione di un bando pubblico finalizzato all'erogazione di contributi finanziari riservati alle associazioni/enti animalisti iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. Veneto n. 60 del 28/12/1993, che operano nel territorio del Comune di Venezia attraverso la cura di colonie feline riconosciute dall'Azienda sanitaria locale, le cui spese facciano riferimento al 2022 e siano rendicontate entro il 31.12.2022.

«Con questa delibera» spiega l’assessore De Martin «vogliamo dare come amministrazione un chiaro segnale di attenzione al mondo delle associazioni che si occupano della tutela, della cura dei gatti e del loro sostentamento. Un impegno che abbiamo voluto sostenere stanziando all'interno del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, approvato già la scorsa primavera, uno stanziamento di 16.000 euro proprio per questo tipo di attività».