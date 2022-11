Pauroso scontro tra autocisterna e auto al Montiron

Pauroso incidente accaduto nel pomeriggio di lunedì 28 novembre sulla statale Triestina, all’altezza del ponte del Montiron a Mestre. Nello scontro tra una autocisterna ed una autovettura, è rimasto ferito il conducente dell’auto. L’autocisterna ha finito la sua corsa fuori dalla sede stradale. La vettura è andata praticamente distrutta.

Il bilancio poteva essere ben peggiore, vista la nota pericolosità di questo tratto di statale.

Ma stavolta è andata bene. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre, hanno estratto dalle lamiere dell’abitacolo il conducente che è stato preso in cura dai medici e infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato all’ospedale dell’Angelo. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e per regolare la circolare.