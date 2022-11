La Rai a Venezia è “invisibile”, partono le diffide

«Pagare un servizio che non viene corrisposto è ingiusto. Se poi la parte inadempiente non fornisce neppure mezza spiegazione o mezzo aiuto, beh, l’ingiustizia si tramuta in frustrazione. E, infine, se il servizio non corrisposto è pure “pubblico”, allora la frustrazione diventa rabbia». Con queste parole, chiare, l’associazione dei consumatori Adico di Mestre intende dare voce alla “rabbia” di molti residenti del centro storico veneziano, privati dallo scorso marzo (quindi da nove mesi) di tutti i canali Rai, per i quali, però, pagano regolarmente il canone. Da Castello all’isola di Sant’Elena, dalla Giudecca al Lido la protesta si fa sempre più forte anche perché, come detto, la Rai, dice Adico, «pare del tutto disinteressata ad affrontare la questione tanto da non rispondere nemmeno alla comunicazione, con tanto di raccolta firme, inviata dalla nostra associazione per conto degli inquilini di un condominio della Giudecca che da marzo, appunto, hanno i canali Rai oscurati, evidentemente a causa dello switch off avvenuto in quel mese».

VIA ALLE DIFFIDE

Per questo motivo, da mercoledì prossimo, la associazione mette a disposizione (gratuitamente) delle persone interessate una diffida da inviare alla Rai con la quale si chiede di fatto l’esenzione dal pagamento del canone e, in subordine, la restituzione di quanto finora pagato a fronte di un servizio oneroso ma inesistente. Il tutto, ovviamente, sostenuto dalle norme e, in particolare, dall’articolo 1453 del codice civile: “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

SERVIZIO PUBBLICO

«Il comportamento della Rai in questa vicenda è emblematico e sorprendente - tuona Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -Stiamo parlando di un servizio pubblico che se ne frega del proprio pubblico. Il problema non esiste solo a Venezia ma in tutta Italia. Le vittime del disservizio hanno fatto di tutto: cambiato tv, installato filtri, chiamato antennisti, tutto a loro spese. E il risultato è sempre quello: la Rai continua a non vedersi. A farne le spese sono soprattutto le persone anziane, che non utilizzano tv a pagamento e che in molti casi sono affezionati ad alcuni programmi della rete pubblica. Ma, in ogni caso, al di là della programmazione, queste persone pagano un canone per non vedere nulla». Adico si chiede anche cosa ne pensino gli inserzionisti.

«Ora ci troviamo costretti ad alzare il tiro e a chiedere appunto la legittima esenzione del canone. Almeno questa volta la Rai si degnerà di rispondere ai propri potenziali spettatori, quelli che di fatto le permettono di esistere?”.

COME AVERE LA RICHIESTA DI DIFFIDA

La diffida, come detto, sarà disponibile da mercoledì 30 novembre.

Per riceverla sarà sufficiente inviare la richiesta a ufficiostampa@associazionedifesaconsumatori.it