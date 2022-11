Ace, il rapace dell'aeroporto Marco Polo che caccia i volatili dalle piste

Si chiama Ace, ha 14 mesi ed è uno dei tre esemplari, tutte femmine, di Poiana di Harris in dotazione all’aeroporto Marco Polo per cacciare i volatili, la cui presenza a bordo pista è molto pericolosa per il rischio che gli uccelli s’infilino nei motori degli aerei in decollo. Video Pòrcile, testo Monforte

01:15