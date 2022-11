A Noale Jimmy Ghione apre un circolo di padel: "Progetto tra sport e sostenibilità"

Con il lui l’imprenditore Alberto Baban e il futuro direttore del complesso noalese, Cristiano Manzi. «Mi sono innamorato di questo territorio», spiega Ghione entrando nel cantiere, «perché della terra buona per coltivare uno sport che fa aggregazione ed è divertente». Lui, torinese di nascita ma poi la vita lavorativa lo ha portato a Roma, ha scelto la provincia di Venezia per investire, far conoscere e aumentare la popolarità del padel, vero fenomeno del momento

02:40