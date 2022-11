Tamponamento sul Passante di Mestre, cinque feriti, traffico rallentato

Grave incidente stradale, domenica 27 novembre, sul Passante di Mestre, in direzione Trieste. Un autoarticolato ha tamponato un’auto, la quale ne ha tamponato un’altra. Il bilancio è di cinque feriti di media gravità e forti disagi alla circolazione. L’incidente è accaduto alle 20,40 di domenica, tra il casello di Spinea e Martellago, sulla corsia direzione Trieste.

Per cause non ancora accertate, un mezzo pesante ha cozzato contro un’auto, la quale ha tamponato a sua volta una seconda vettura. Cinque i feriti, quattro dei quali guidatori e passeggeri delle due auto coinvolte. Ferite, ma più lievi, anche per l’autista del mezzo pesante, il quale tuttavia non ha accettato il ricovero in ospedale. Due dei feriti sono stati portati all’ospedale dell’Angelo di Mestre, gli altri due all’ospedale di Mirano.

La circolazione ha subito dei rallentamenti fino a tarda ora. Sul posto di vigili del fuoco di Mestre e il Suem 118 dell’Usl 3 Serenissima.